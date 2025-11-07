Καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (07/11) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Λόγω του περιστατικού, έχουν προκληθεί κυκλοφοριακά προβλήματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Την ίδια ώρα, το απόλυτο χάος επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

