Βόλος: Συνελήφθη άνδρας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε λεωφορείο

Βόλος: Συνελήφθη άνδρας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας ανήλικης, μέσα σε αστικό λεωφορείο, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) οι αστυνομικές στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας, ενώ βρισκόταν εντός αστικού λεωφορείου που εκτελούσε κανονικό δρομολόγιο, προέβη σε ασελγείς πράξεις παρουσία ανήλικης προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Έπειτα από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί του ΑΤ Βόλου κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, λίγη ώρα αργότερα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

 

17:30 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

