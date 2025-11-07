Κρήτη: Φωτογραφία- πρόκληση από γαμήλιο γλέντι – Όπλο «στολισμένο» πάνω στο τραπέζι νεόνυμφων

Τα όπλα είναι συνυφασμένα με την κουλτούρα ορισμένων Κρητικών που δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιούν και σαν ντεκόρ σε γαμήλια γλέντια.

Μετά το μακελειό στα Βορίζια με τους 2 νεκρούς, το creta24.gr, φέρνει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το καλοκαίρι από τη δεξίωση γάμου. Σε αυτή φαίνεται ένα όπλο πάνω στο τραπέζι του γαμπρού και της νύφης και μάλιστα… στολισμένο για να ταιριάζει με την περίσταση.

Μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια η φωτογραφία κατέβηκε από τα social media εκείνων που την είχαν αναρτήσει, αλλά η φωτογραφία «έμεινε».

Σημειώνεται ότι το όπλο ήταν σε ένα γλέντι με εκατοντάδες καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και παιδιά.