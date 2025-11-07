Βίντεο: Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο και παραλίγο να τιναχτούν όλα στον αέρα – Ένα σπίρτο «λαμπάδιασε» το σημείο

Μια απερίσκεπτη κίνηση σε πρατήριο καυσίμων στη Βραζιλία λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία, όταν ένας άνδρας άναψε τσιγάρο και πέταξε το σπίρτο στο έδαφος, προκαλώντας φωτιά λίγα μόλις μέτρα από αντλίες καυσίμων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει τη στιγμή που μια τεράστια φλόγα ξεπηδά, αναγκάζοντας τον άνδρα και τους φίλους του να τρέξουν πανικόβλητοι για να σωθούν, ενώ δίπλα τους ένας οδηγός φορτηγού γέμιζε το ρεζερβουάρ του.

Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Τιμόν, στη βορειοανατολική πολιτεία Μαρανιάο της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε πρατήριο της Petroflex.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.



Ο υπάλληλος του πρατηρίου αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά, η οποία «παραλίγο να τυλίξει στις φλόγες μια μηχανή ανάμεσα στην παρέα και το φορτηγό».

Σύμφωνα με αναφορές, οι εργαζόμενοι του πρατηρίου είχαν προηγουμένως ζητήσει από τους πελάτες να απομακρυνθούν προτού ο οδηγός του φορτηγού βάλει καύσιμα, για λόγους ασφαλείας.