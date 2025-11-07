Κρεμλίνο: Αρνείται τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια – «Τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά»

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις φήμες ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια αφού οι προσπάθειές του για τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ έπεσαν στο κενό.

Ο Λαβρόφ, βετεράνος της διπλωματίας και γνωστός για το σθεναρό διαπραγματευτικό του στιλ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στις 20 Οκτωβρίου με θέμα πιθανή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη επί ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Οι επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών στη συνέχεια δεν έδειξαν ότι το τηλεφώνημα είχε αρνητική έκβαση, αλλά, μία ημέρα μετά, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει μία συνάντηση που θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Αργότερα δήλωσε ότι ματαίωσε τη συνάντηση διότι «δεν φαινόταν εντάξει».

Η απουσία του Λαβρόφ από σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας αυτήν την εβδομάδα και η απόφαση του Πούτιν να στείλει αναπληρωτή προσωπάρχη του Κρεμλίνου αντί του Λαβρόφ ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση της G20 εντός του Νοεμβρίου τροφοδότησε εικασίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι οργισμένος με τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Πούτιν έχει κάνει σαφές ότι, εκτός του ουκρανικού θέματος, πιστεύει ότι μία προσέγγιση ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον είναι προς το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας και σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια δεδομένου ότι οι δύο χώρες κατέχουν τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια.

Το θέμα της ψύχρανσης των σχέσεων των δύο ανδρών κυκλοφόρησε σε ανώνυμα κανάλια του Telegram εντός της Ρωσίας και σε ρωσόφωνα επικριτικά του Κρεμλίνου μέσα, καθώς και στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που ερωτήθηκε σχετικά σήμερα απέρριψε τη φημολογία. «Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει τίποτε αληθινό σε αυτές τις πληροφορίες».

Οταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι ο Λαβρόφ θα συνεχίσει να κατέχει το σημερινό του αξίωμα, απάντησε: «Απολύτως. Ο Λαβρόφ εργάζεται, φυσικά, ως υπουργός Εξωτερικών».

Η Lucoil

Tο Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι τα διεθνή συμφέροντα του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil θα πρέπει να γίνουν σεβαστά μετά την ανακοίνωση της ελβετικής εταιρίας εμπορίας ενεργειακών προϊόντων Gunvor ότι απέσυρε την πρότασή της για αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil.

Η κίνηση της Gunvor σημειώθηκε αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την αποκάλεσε «μαριονέτα» της Ρωσίας διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι αντίθετη στη συμφωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την εξέλιξη αυτή, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για εμπορικό θέμα και σχετίζεται με τις παράνομες όπως τις αποκάλεσε κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας, είπε όμως ότι είναι σημαντικό πως τα συμφέροντα της Lukoil προστατεύθηκαν.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα θεμιτά συμφέροντα μιας μεγάλης διεθνούς εταιρίας, περιλαμβανομένης μιας ρωσικής εταιρίας, όπως η Lukoil, από άποψη διεθνούς εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, πρέπει να είναι σεβαστά», είπε ο Πεσκόφ.

Η Lukoil υποχρεώθηκε να πουλήσει όλα τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ, όπως και στη Rosneft, μια άλλη μεγάλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρία, τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί προσπάθεια να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η Lukoil δραστηριοποιείται σε ποικίλες χώρες όπως το Ιράκ, η Φινλανδία και η Ελβετία, πέρα από σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που έχει σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης περιλαμβανομένου του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Το Κρεμλίνο μίλησε επίσης για «θεμιτό δικαίωμα» της Βόρειας Κορέας μερικές ώρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η Νότια Κορέα.

«Σεβόμαστε το θεμιτό δικαίωμα των φίλων μας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας [Βόρεια Κορέα] να διασφαλίσει την ασφάλειά της και να λάβει μέτρα», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.