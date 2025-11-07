Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Βουλή

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που προκάλεσε η ΝΔ το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» από την Ολομέλεια της Βουλής.

Επί της Αρχής το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από 160 βουλευτές, έναντι 84 που το καταψήφισαν, ενώ 49 τοποθετήθηκαν με το «Παρών». Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές .

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, υπερβαίνοντας τις θετικές ψήφους που έλαβε το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και το Σύνολό του.

Επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές, “υπέρ” ψήφισαν 160, “κατά” 71 και 58 “παρών”.

