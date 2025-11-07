Κυβερνητικές πηγές: Τι αναφέρουν για την παραίτηση του Ευάγγελου Τουρνά – «Δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του»

«Ο Βαγγέλης Τουρνάς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο του στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως και έγινε», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνουν ότι «ο Βαγγέλης Τουρνάς με το έργο του αφήνει στο υπουργείο έναν έτοιμο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν επίσης ότι δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του.

