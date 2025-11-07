Βέροια: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο έπειτα από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Διώξεις στον 45χρονο και στον 21χρονο

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες (06/11) το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, όπου 21χρονος ήρθε αντιμέτωπος με 45χρονο ληστή, ο οποίος δεν δίστασε προηγουμένως να πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα, και, κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό από πυροβολισμό με το ίδιο όπλο.

Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Ως προς την ακολουθία των γεγονότων βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τι υποστηρίζει ο 21χρονος

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο οπλοφόρος του ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε να κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα. Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άνδρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.

19:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

19:18 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα ενός νεαρού ζευγαριού χθες (06/11) το βράδυ σ...
18:31 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενήλικης Μαρία Μπεσίμογλου, 34 ετών. Τα ίχνη της χάθ...
18:26 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές ...
