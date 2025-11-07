Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε σπίτι και βρήκε… καταφύγιο σε καλάθι απλύτων – Δείτε το βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε σε μια οικογένεια στο Κουίνσλαντ, της Αυστραλίας, η απρόσμενη «επίσκεψη» ενός εξαιρετικά δηλητηριώδους φιδιού, που βρέθηκε να κρύβεται μέσα στο καλάθι με τα άπλυτα ρούχα.

Η οικογένεια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα UPI, κάλεσε αμέσως έναν ειδικό για την απομάκρυνσή του, προτού το ερπετό προκαλέσει περισσότερο πανικό στο σπίτι.

Η Summer Woolston, ειδική στη σύλληψη φιδιών και υπεύθυνη κοινωνικών δικτύων της υπηρεσίας Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, έσπευσε στην κατοικία της οικογένειας, όπου το φίδι είχε τρυπώσει από μια ανοιχτή πόρτα.

Σε βίντεο από το περιστατικό, η Woolston ακούγεται να απευθύνεται στο… φίδι, λέγοντας: «Τι κάνεις μέσα στο καλάθι με τα ρούχα, κύριε;»

Με τη βοήθεια ενός ειδικού γαντιού και γάντζου, κατάφερε να το σηκώσει προσεκτικά από το καλάθι και να το τοποθετήσει σε σακούλα για την ασφαλή μεταφορά του.

Η ανάρτηση της ομάδας ανέφερε πως το φίδι «μεταφέρθηκε και απελευθερώθηκε σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον για να το εξερευνήσει».

