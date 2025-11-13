Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Ακόμη και για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει και τις 16.000 ευρώ σε διάστημα πενταετίας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), τροποποιούνται και καθορίζονται οι όροι της επέκτασης μέχρι και την 31.12.2026, της έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων.

Προϋποθέσεις

Να σημειωθεί ότι η έκπτωση φόρου «κλειδώνει» γίνεται μόνον εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Αυτό ισχύει εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης και αναγνωρίζονται για τη μείωση του

Όπως ενημερώνει η ΠΟΜΙΔΑ, οι δαπάνες αυτές μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 5 ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Το ποσό των δαπανών για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, δεν θα πρέπει ν υπερβαίνει το 1/3του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου.

Προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ευνοεί όσους βαρύνονται με ετήσιο ποσό φόρου εισοδήματος ο οποίος να ισούται ή να υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας επιστροφής φόρου. Εάν το ποσό της μείωσης υπερβαίνει τον αναλογούντα φόρο για το συγκεκριμένο έτος, η διαφορά δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται με βάση το ποσοστό πλήρους κυριότητας του φυσικού προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη ενώ σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε τη δαπάνη έχει δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας στο κτίριο, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται ανάλογα με την αξία του δικαιώματος επί της συνολικής αξίας του ακινήτου.

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που αναγνωρίζονται για την εξασφάλιση της έκπτωσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Ενεργειακές και Λειτουργικές/αισθητικές.

Οι ενεργειακές δαπάνες είναι οι εξής:

Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Οι λειτουργικές/αισθητικές δαπάνες είναι οι εξής:

Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Συντήρηση/επισκευή στέγης.

Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς υλικών είναι οι εξής:

Υλικά θερμομόνωσης.

Κουφώματα, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων προς αντικατάσταση.

Σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Υλικά υδραυλικής εγκατάστασης.

Υλικά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Υλικά τοιχοποιΐας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων.

Καθώς και λοιπές δαπάνες αγοράς αγαθών αντίστοιχες με αυτές της λήψης υπηρεσιών της περ. Α’.

Υπενθυμίζεται ότι έχει δοθεί προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για να εγγραφούν οι ανελκυστήρες στο Μητρώο.