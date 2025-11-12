Φάκελοι Επστάιν: Ο εφιάλτης επέστρεψε για τον Ντόναλντ Τραμπ – Γιατί η υπόθεση διχάζει την βάση των υποστηρικτών του

Στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλέσει την ιστορία με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν «νεκρό θέμα». Ωστόσο οι νέες αποκαλύψεις emails του Επστάιν δείχνουν ότι το θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι υπαρκτό και αρκετά σοβαρό.

Η χρονική στιγμή που έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο η υπόθεση του Επστάιν είναι αρκετά δύσκολη για τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα ποσοστά της δημοτικότητας του να πέφτουν και επιχειρεί να πείσει τους Αμερικανούς ότι μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα της οικονομίας και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της AP-NORCΗ, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια των Αμερικανών και ιδιαίτερα των Ρεπουμπλικανών για τον τρόπο διακυβέρνησης του Τραμπ. Μόλις το 33% των ενήλικων Αμερικανών εγκρίνουν τον τρόπο που ο Αμερικανός πρόεδρος διαχειρίζεται την κυβέρνηση. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Μαρτίου το 43% δήλωνε την έγκριση του στην διαχείριση του Τραμπ.

Οι αριθμοί δείχνουν μία πτώση στα ποσοστά της αποδοχής του προέδρου και στην βάση των Ρεπουμπλικάνων. Το 68% των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι εγκρίνει τον τρόπο που ο πρόεδρος διαχειρίζεται την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο τον περασμένο Μάρτιο αυτό το ποσοστό έφτανε στο 81%.

Σε πτώση είναι τα ποσοστά του Τραμπ και στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Το 25% των ανεξάρτητων δίνουν την έγκριση τους στον τρόπο διακυβέρνησης του Τραμπ. Τον Μάρτιο οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι που ενέκριναν τον πρόεδρο έφταναν στο 38%.

Ο διχασμός της βάσης MAGA και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ο Τραμπ ήταν φίλος με τον Τζέφρι Επστάιν στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Βέβαια αρκετοί, ανάμεσα τους και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί, ρωτούν ανοιχτά πόσα γνώριζε ο Αμερικανός πρόεδρος για την παράνομη δράση του πρώην φίλου του.

Στο παρελθόν ο Λευκός Οίκος υπαινίχθηκε ότι η ρήξη στη σχέση τους ήρθε όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον έδιωξε από το Μαρ-α-Λάγκο «επειδή ήταν ανώμαλος». Παράλληλα μέχρι σήμερα ο Λευκός Οίκος απέφυγε να απαντάει σε ερωτήσεις για την υπόθεση και επιχειρούσε να αλλάξει την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.

Πράγματι όσες φορές το σκάνδαλο Επστάιν και η εμπλοκή του Τραμπ ήρθαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στις ΗΠΑ ξέσπασε έντονη διαμάχη στο εσωτερικό των ψηφοφόρων MAGA (Make America Great Again). Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά γνωστοί συντηρητικοί υποστήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την μη εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ αρκετοί υποστηρικτές του προέδρου ζητούσαν να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι οι φάκελοι που αφορούν τον Επστάιν και ο Τραμπ να δώσει απαντήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι στην βάση MAGA υπάρχει μία διαδεδομένη εδώ και χρόνια θεωρία συνωμοσίας ότι ένα κύκλωμα παιδεραστών έχει παρεισφρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση και ο Επστάιν είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Επίσης η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Επστάιν δεν αυτοκτόνησε στο κελί του αλλά δολοφονήθηκε για να μην αποκαλύψει όσους συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Προεκλογικά ψηφοφόροι του Τραμπ πίστευαν ότι εάν εκλεγεί θα σταματήσει αυτό το υποτιθέμενο κύκλωμα παιδεραστίας. Το γεγονός, όμως, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δώσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στη δημοσιότητα έκανε μία μερίδα των υποστηρικτών του να είναι πλέον καχύποπτοι και έναντι του Τραμπ.

Τι αποκαλύπτουν τα emails του Επστάιν

Τα νέα emails του Επστάιν δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς, τους οποίους ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν ρήγμα μεταξύ του ίδιου και της εκλογικής βάσης του.

Οι τρεις ξεχωριστές ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη γράφτηκαν μετά την συμφωνία του Τζέφρι Επστάιν με τις δικαστικές αρχές στη Φλόριντα το 2008 όταν αντιμετώπιζε κατηγορίες ότι προσέλκυε πελάτες για σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Τότε οι αρχές είχαν συμφωνήσει να μην του ασκήσουν διώξεις.

Το ένα email απευθυνόταν στη μακροχρόνια έμπιστη του, Γκισλέιν Μάξγουελ και τα άλλα δύο ήταν προς τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ.

Σε ένα email από τον Απρίλιο του 2011, ο Επστάιν γράφει στην Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή στη φυλακή για την υπόθεση: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι ένα ανώνυμο θύμα «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, αλλά εκείνος δεν αναφέρθηκε ποτέ». «Το σκεφτόμουν αυτό», απάντησε η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου είπαν ότι το ανώνυμο θύμα που αναφερόταν σε δύο από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο και έχει καταγγείλει ότι συνευρέθηκε σεξουαλικά με τον Άντριου Μαουντμπάντεν Γούινδσορ, αδελφό του βασιλιά Καρόλου. Ωστόσο η Τζιουφρέ είχε δηλώσει ότι δεν είχε δει τον Ντόναλντ Τραμπ να κακοποιεί ανήλικες στο σπίτι του Επστάιν και δεν είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Σε άλλο email τον Ιανουάριο του 2019, ο Επστάιν γράφει για τον Τραμπ στον Γουλφ: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η αντίδραση του Τραμπ και το μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους

Μετά την δημοσιοποίηση των emails ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε τους Δημοκρατικούς με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το shutdown (σ.σ. την αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τόσα άλλα θέματα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα», σημείωσε με νόημα ο Τραμπ.

«Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη χώρα μας 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με τις πρόσφατες γελοιότητες τους να κλείσουν βίαια τη χώρα μας, θέτοντας ταυτόχρονα πολλούς σε κίνδυνο — και πρέπει να πληρώσουν το δίκαιο τίμημα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απόκλιση (σ.σ. της προσοχής) προς τον Επστάιν ή οτιδήποτε άλλο, και οι Ρεπουμπλικάνοι που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φυσικά το μήνυμα του Τραμπ δεν πήγαινε μόνο στην εκλογική βάση αλλά και σε πολιτικούς των Ρεπουμπλικάνων. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων διακινείται ένα αίτημα με τις υπογραφές και τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που ζητούν να γίνει ψηφοφορία για να δοθεί εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Επστάιν.

Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές άλλαζε γνώμη και απέσυρε την υπογραφή του, το αίτημα δεν θα προχωρούσε. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Λευκός Οίκος έχει έρθει σε επαφή με βουλευτή καθώς προσπαθεί να ενώσει τους Ρεπουμπλικάνους στην κατεύθυνση της απόρριψης του αιτήματος.