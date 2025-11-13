Πιλότος με πλαστά πιστοποιητικά πετούσε επί μήνες στην Ευρώπη μεταφέροντας εκατοντάδες επιβάτες

Ένα αδιανόητο περιστατικό απασχολεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές Αρχές, καθώς ένας πιλότος φέρεται να πλαστογράφησε τα πιστοποιητικά του για να παρουσιαστεί ως κυβερνήτης αεροσκάφους, πραγματοποιώντας δεκάδες πτήσεις με εκατοντάδες επιβάτες σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του γερμανικού μέσου Aero Telegraph, ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν αποκαλυφθεί, εργάστηκε ως κυβερνήτης για την λιθουανική αεροπορική εταιρεία Avion Express για άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα.

Όπως αποκαλύπτεται, στο παρελθόν είχε υπηρετήσει μόνο ως συγκυβερνήτης στην Garuda Indonesia, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία πιστοποίησης για τη θέση του κυβερνήτη.

Η Avion Express, που εξειδικεύεται στην παροχή αεροσκαφών και πληρωμάτων σε άλλες αεροπορικές, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος απασχολούνταν στις τάξεις της, αλλά έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του. «Η εταιρεία ενημερώθηκε πρόσφατα για μη επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία. Μια εσωτερική έρευνα ξεκίνησε αμέσως και βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Avion Express τόνισε ακόμη ότι οι διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζει «συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς της αεροπορίας» και διαβεβαίωσε πως «η ασφάλεια και η συμμόρφωση αποτελούν τις ύψιστες προτεραιότητες της εταιρείας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πλαστογράφος πιλότος φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πτήσεις και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μέσω της Avion Express, μεταξύ των οποίων και η γερμανική Eurowings.

Η Eurowings, σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι «χειριζόμαστε το ζήτημα με τους ειδικούς ασφαλείας μας για πιο λεπτομερή εξέταση».

Η Avion Express, που ιδρύθηκε το 2005, εκτελεί πτήσεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή, και ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Avia Solutions Group, έναν λιθουανικής ιδιοκτησίας όμιλο με έδρα την Ιρλανδία.

Ο στόλος της αποτελείται από 55 αεροσκάφη τύπου Airbus A320, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 180 επιβάτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας Airbus.

Η Eurowings, από την πλευρά της, είναι μια αεροπορική χαμηλού κόστους που συνεργάζεται συχνά με άλλες εταιρείες, ανάμεσά τους και η Avion Express. Ανήκει κατά κύριο λόγο στον Όμιλο Lufthansa, ο οποίος διατηρεί μετοχές και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Austrian Airlines, η Swiss International Airlines και η Brussels Airlines.

Με πληροφορίες από: New York Post