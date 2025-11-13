Πιλότος με πλαστά πιστοποιητικά πετούσε επί μήνες στην Ευρώπη μεταφέροντας εκατοντάδες επιβάτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πιλότος με πλαστά πιστοποιητικά πετούσε επί μήνες στην Ευρώπη μεταφέροντας εκατοντάδες επιβάτες
Φωτογραφία: Unsplash

Ένα αδιανόητο περιστατικό απασχολεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές Αρχές, καθώς ένας πιλότος φέρεται να πλαστογράφησε τα πιστοποιητικά του για να παρουσιαστεί ως κυβερνήτης αεροσκάφους, πραγματοποιώντας δεκάδες πτήσεις με εκατοντάδες επιβάτες σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του γερμανικού μέσου Aero Telegraph, ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν αποκαλυφθεί, εργάστηκε ως κυβερνήτης για την λιθουανική αεροπορική εταιρεία Avion Express για άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα.

Όπως αποκαλύπτεται, στο παρελθόν είχε υπηρετήσει μόνο ως συγκυβερνήτης στην Garuda Indonesia, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία πιστοποίησης για τη θέση του κυβερνήτη.

Η Avion Express, που εξειδικεύεται στην παροχή αεροσκαφών και πληρωμάτων σε άλλες αεροπορικές, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος απασχολούνταν στις τάξεις της, αλλά έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του. «Η εταιρεία ενημερώθηκε πρόσφατα για μη επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία. Μια εσωτερική έρευνα ξεκίνησε αμέσως και βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Avion Express τόνισε ακόμη ότι οι διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζει «συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς της αεροπορίας» και διαβεβαίωσε πως «η ασφάλεια και η συμμόρφωση αποτελούν τις ύψιστες προτεραιότητες της εταιρείας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πλαστογράφος πιλότος φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πτήσεις και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μέσω της Avion Express, μεταξύ των οποίων και η γερμανική Eurowings.

Η Eurowings, σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι «χειριζόμαστε το ζήτημα με τους ειδικούς ασφαλείας μας για πιο λεπτομερή εξέταση».

Η Avion Express, που ιδρύθηκε το 2005, εκτελεί πτήσεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή, και ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Avia Solutions Group, έναν λιθουανικής ιδιοκτησίας όμιλο με έδρα την Ιρλανδία.

Ο στόλος της αποτελείται από 55 αεροσκάφη τύπου Airbus A320, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 180 επιβάτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας Airbus.

Η Eurowings, από την πλευρά της, είναι μια αεροπορική χαμηλού κόστους που συνεργάζεται συχνά με άλλες εταιρείες, ανάμεσά τους και η Avion Express. Ανήκει κατά κύριο λόγο στον Όμιλο Lufthansa, ο οποίος διατηρεί μετοχές και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Austrian Airlines, η Swiss International Airlines και η Brussels Airlines.

Με πληροφορίες από: New York Post

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κοινή βιταμίνη που επιβραδύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη – Κάθε πότε είναι καλό να την παίρνουμε

Έφηβος που πάσχει από γιγαντισμό δεν σταματά να ψηλώνει: «Είμαι 2,18 στα 15 μου και συνεχίζω»

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Όλες τις νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλω...

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Μυστηριώδες μετάλλιο βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένη θυρίδα – Πώς σχετίζεται με τους βετεράνους;

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που γράφει σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:18 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

BBC: Ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ πριν λήξει η προθεσμία για την αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων

Το BBC ετοιμάζεται να εκδώσει σήμερα επίσημη απολογία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν...
08:47 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Φορτηγό παρέσυρε κόσμο σε υπαίθρια αγορά – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 18 τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν, μεταδίδει το Associated Press, όταν ένα φορτηγό...
08:13 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε τη λήξη του μακροβιότερου shutdown στην ιστορία της χώρας – Οι πολιτικές πληγές που αφήνει πίσω του

Έπειτα από έξι εβδομάδες παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και έντονων αντιπαραθέσεων στο...
06:39 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σεργκέι Λαβρόφ: Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προβούν σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξής του, αποσπάσματα της...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα