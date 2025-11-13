Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία – «Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ξύλινο» – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε άλλα τρία σκάφη, με αποτέλεσμα να βυθιστούν τα τρία από τα τέσσερα.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο νερό έχουν τοποθετηθεί ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων

Ο κ. Νίκος, αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο MEGA. «Κατά τις 3 η ώρα πρέπει να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κατέβηκα αμέσως κάτω γιατί είναι από πάνω το σπίτι μου. Η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο. Γίνονταν πολλές εκρήξεις από το πετρέλαιο. Δεν ακούστηκε έκρηξη πριν ξεκινήσει η φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.