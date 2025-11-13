Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους – Οι πρώτες εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πειραιάς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Open η φωτιά ξεκίνησε από ένα σκάφος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς και έπειτα επεκτάθηκε σε άλλα τρία σκάφη.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, eνώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την εξυπνάδα του Sherlock Holmes θα μπορέσετε να βρείτε ποιο από τα τρία κοσμήματα είναι ψεύτικο σε 25″

Η κρυφή υπερτροφή που μπορεί να καταπολεμήσει το άγχος και να προστατεύσει το έντερο

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:21 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Βελτιωμένος με λίγες τοπικές νεφώσεις – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να βρέξει

Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφ...
07:15 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Δαμασ...
06:23 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (13/11) στην Αθήνα και σε άλλες 12 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες πε...
05:15 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (13/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα