Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους – Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Open η φωτιά ξεκίνησε από ένα σκάφος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς και έπειτα επεκτάθηκε σε άλλα τρία σκάφη.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, eνώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς