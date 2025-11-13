ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλληφθέντες από την αστυνομία μετανάστευσης αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή δικαστή στο Ιλινόι

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τετάρτη την αποφυλάκιση υφ’ όρον των εκατοντάδων ανθρώπων που συνέλαβε η αστυνομία μετανάστευσης από τον Σεπτέμβριο στην πολιτεία Ιλινόι, ιδίως στο Σικάγο και τα περίχωρά του.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), που βάφτισε «Midway Blitz», με στόχο κατ’ αυτή «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν τους Αμερικανούς» στην πολιτεία Ιλινόι, πάνω απ’ όλα στη μεγαλύτερη πόλη της, το Σικάγο, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, καυχήθηκε χθες Τετάρτη πως χάρη στην επιχείρηση εξασφαλίστηκε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας στο Σικάγο του Τζέι Μπι Πρίτσκερ και του Μπράντον Τζόνσον», αναφερόμενο αντίστοιχα στον κυβερνήτη της πολιτείας και στον δήμαρχο της πόλης. Στην ανακοίνωση, το υπουργείο αράδιασε ποσοστά υποτιθέμενων μειώσεων σε κατηγορίες κακουργημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, οι ληστείες και ούτω καθεξής.

Ωστόσο χθες ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους.

Εξήγησε στην ετυμηγορία του πως οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία ούτε ένταλμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Chicago Tribune.

Κατά συνέπεια, ανακοίνωσε πως διατάσσει την αποφυλάκιση υφ’ όρον των ανθρώπων αυτών, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων από τον καθένα και με μέτρα ελέγχου, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» επιτήρησης, σε υποθέσεις που κρίνεται πως ο συλληφθείς εγείρει κίνδυνο ασφαλείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξεμάνη εναντίον της απόφασης μέσω X: «τώρα ακτιβιστής δικαστής θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών διατάσσοντας 615 παράνομοι αλλοδαποί να αφεθούν ελεύθεροι».

Πρόκειται για νέα ήττα στις δικαστικές αίθουσες για την κυβέρνηση Τραμπ στο Ιλινόι, όπου δικαστήριο και κατόπιν ομοσπονδιακό εφετείο ακύρωσαν τον Οκτώβριο την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Από τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες (δυτικά), στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και στο Μέμφις (νότια), αψηφώντας κάθε φορά την αντίθετη άποψη των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και φροντίζει να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι συλλήψεις κι οι απελάσεις μεταναστών.

03:41 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο τερματισμός του μακροβιότερου shutdown στην χώρα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοί...
03:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Η G7 καταδικάζει την κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν – H χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών (G7), καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την ...
03:13 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρούμπιο: Ουδείς στην G7 έθιξε το θέμα της Βενεζουέλας – Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Σουδάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως καμιά από...
02:19 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρούμπιο: Αισιοδοξία για την έγκριση από το ΣΑ του ΟΗΕ του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την Τετάρτη την αισιοδοξία του για την έγκριση, από...
