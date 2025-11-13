Οι τελικές ημερομηνίες άφιξης της πρώτης FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» στην Ελλάδα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παραλαβή της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra ‘ΚΙΜΩΝ’ από το Πολεμικό Ναυτικό. Το enikos.gr δημοσιεύει σήμερα τα χρονοδιαγράμματα και τις ημερομηνίες – ορόσημο πριν από την ιστορική άφιξη στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ιστορική στιγμή άφιξης της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra F-601 ‘ΚΙΜΩΝ’ του Πολεμικού Ναυτικού πλησιάζει. Το πλοίο έχει μπει στην τελική ευθεία των δοκιμών, υπό τους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας στο ναυπηγείο της Λοριάν, στη Βρετάνη της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ως επικρατέστερη ημερομηνία ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο πλοίο λογίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2025 ή η εβδομάδα μεταξύ 15 – 19 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει προκύψει βάσει της εξέλιξης του προγράμματος εν πλω δοκιμών του πλοίου από τα στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας. Μέχρι τότε μόνο οι άνθρωποι της Naval έχουν την πλήρη ευθύνη του πλοίου και το κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκεται στην Λοριάν, απλά συμμετέχει σε κάποιες από τις δοκιμές είτε στη γέφυρα είτε στο μηχανοστάσιο ή άλλα κρίσιμα πόστα.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς την 18η Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα αναφέρει ότι με την ύψωση της σημαίας το πλοίο περνά υπό την πλήρη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού. Αμέσως μετά θα κάνει τον πρώτο μεγάλο του πλου, ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 3 ωρών μέχρι την Βρέστη. Εκεί πρόκειται να λάβει τον φόρτο των οπλικών του συστημάτων και βεβαίως θα «συναντηθεί» με την πρώτη φρεγάτα της κλάσης, την γαλλική Amiral Ronarc’h (D660).

Η παραμονή στη Βρέστη και η επιστροφή στη Λοριάν, στο πλαίσιο των δοκιμών με το πρώτο πλήρες πλήρωμα της ‘ΚΙΜΩΝ’ θα διαρκέσει για περίπου 3 εβδομάδες. Από εκεί και μετά ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού υπολογίζουν τον πανηγυρικό κατάπλου της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στο διάστημα μεταξύ 5 – 20 Ιανουαρίου 2026. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί η ακριβής ημερομηνία ή κάποια με λιγότερες ημέρες απόκλιση, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες.

Προϊόντος του χρόνου, τα στελέχη του ΠΝ εκτιμούν ότι έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου θα είναι πανέτοιμοι να πλεύσουν προς την Ελλάδα. Ωστόσο δεν πρόκειται στο πρώτο ταξίδι – και δεν υπάρχει λόγος – να βιαστούν να το φέρουν Ελλάδα, ρισκάροντας να χώσουν έναν νέο καράβι σε καιρό 8 και 9 μποφόρ, χωρίς να βρίσκεται σε κάποια αποστολή και κυρίως εν καιρώ ειρήνης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ‘ΚΙΜΩΝ’ έρχεται στην τελική της διαμόρφωση, δηλαδή αυτή της ΦΟΡΜΙΩΝ, που είναι η FDI HN Standard 2, ενσωματώνοντας 32 κελιά κάθετους εκτοξευτές και αντιπυραυλικό – αντιαεροπορικό σύστημα RAM, μαζί με αερόφυλλα chaffs, που παραπλανούν το ραντάρ εισερχόμενου εχθρικού πυραύλου.

Όλα αυτά πλαισιώνονται από τον ολοκληρωμένο ιστό αισθητήρων – PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module). Είναι η ψηφιακή καρδιά του πλοίου, όπου βρίσκονται συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου ‘CAPTAS-4’ και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη ναυπήγηση των πρώτων τριών φρεγατών ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ, εμπλέκονται 70 εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο 12% κατασκευής του πλοίου.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός: