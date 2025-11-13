e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Αύριο, 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Έως αύριο, 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κοινή βιταμίνη που επιβραδύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη – Κάθε πότε είναι καλό να την παίρνουμε

Έφηβος που πάσχει από γιγαντισμό δεν σταματά να ψηλώνει: «Είμαι 2,18 στα 15 μου και συνεχίζω»

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Όλες τις νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλω...

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Μυστηριώδες μετάλλιο βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένη θυρίδα – Πώς σχετίζεται με τους βετεράνους;

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που γράφει σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:28 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Οι νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Έως το τέλος του τρέχοντος μηνός αναμένεται να αποφασίσει η ΡΑΑΕΥ για το εάν θα παραταθεί η ισ...
07:23 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Ακόμη και για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκπτωση φόρου που μπο...
06:31 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Εφορία: Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφει τον ΕΝΦΙΑ ύστερα από μία…δεκαετία – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ προβλέπει, μέσω νέας εγκυκλίου, την αναδρομική επιστροφή του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014-2019...
00:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Χατζηδάκης: Η ελληνική βιομηχανία είναι όρθια και έχει δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας

Με αφορμή την ολοκλήρωση των νέων μονάδων στο εργοστάσιο Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, ο αντι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα