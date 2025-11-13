Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/11/2025

Το ματς Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την Euroleague και τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11/2025):

10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 1η μέρα, Ντουμπάι

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς – Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τέιλορ Φριτζ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025

19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Αρμενία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Νορβηγία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βάσας – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος Nitto ATP Finals 2025

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Λορέντζο Μουζέτι Nitto ATP Finals 2025

21:30 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Ανδόρα – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 Novasports Start Παρί – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 3HD Ιρλανδία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers

22:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague