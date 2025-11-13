Νόνη Δούνια: «Σταματήστε… Έφτασαν Χριστούγεννα» – Η ερώτηση που την εκνεύρισε

Νόνη Δούνια: «Σταματήστε… Έφτασαν Χριστούγεννα» – Η ερώτηση που την εκνεύρισε

H κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Νόνη Δούνια και για ακόμη μία φορά ρωτήθηκε για τον Κώστα Τσουρό, με τον οποίο συνεργάστηκε στο Mega και τις αλλαγές και αποχωρήσεις από την εκπομπή του.

Η Νόνη Δούνια αντέδρασε στην ερώτηση και απάντησε: «Σταματήστε να με ρωτάτε για τον Κώστα και την εκπομπή του. Έφτασαν Χριστούγεννα. Θέλω να πηγαίνει καλά, έχουμε μια καλή επικοινωνία αλλά δεν μπορώ να απαντάω για τον Κώστα. Τον εκτιμώ και τον αγαπάω. Δεν είναι δικά μου θέματα αυτά για να απαντήσω. Οι αλλαγές γίνονται στην τηλεόραση».

Δείτε το βίντεο:

09:28 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

