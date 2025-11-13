Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αισιόδοξος και πολύ καταθλιπτικός – Είχε μία τάση αυτοκτονίας

Η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα Θεοδωράκη ήταν προσκεκλημένη στο Action24 και την εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον πατέρα της.

«Περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πώς θα έγραφε μουσική και τα κείμενα;» είπε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και πρόσθεσε:

«Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία. Είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας. Εγώ είμαι μια άλλη ιστορία, είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια».

Και συνέχισε: «Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και εγώ εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση».

