Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 48χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Γογονή στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας zarpanews.gr, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 1:30 π.μ., όταν ο 48χρονος διέσχιζε τον δρόμο πίσω από διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός της μηχανής δεν αντιλήφθηκε τον άτυχο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Ο 48χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ελαφρά τραύματα διεκομίσθη στο νοσοκομείο και ο 33χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.