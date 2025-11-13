Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής το βράδυ της Τετάρτης – 7 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο λόγω των καπνών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού, στην πλατεία Αμερικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από υπόγειο χώρο του κτιρίου όπου υπήρχαν και ρολόγια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να τυλίξουν το κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επτά ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκαν να μεταφερθούν προληπτικά από το κλιμακοστάσιο σε ασφαλή χώρο, λόγω των πυκνών καπνών από την φωτιά.