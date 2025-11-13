Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής το βράδυ της Τετάρτης – 7 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο λόγω των καπνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

πυροσβεστική βράδυ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού, στην πλατεία Αμερικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από υπόγειο χώρο του κτιρίου όπου υπήρχαν και ρολόγια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να τυλίξουν το κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επτά ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκαν να μεταφερθούν προληπτικά από το κλιμακοστάσιο σε ασφαλή χώρο, λόγω των πυκνών καπνών από την φωτιά.

 

09:12 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορείται για την βόμβα

Το κατώφλι του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ...
09:07 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 48χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μ...
08:38 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κορωπί: Βλάβη σε ζωτικά όργανα υπέστη ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» βρίσκεται ο 22χρονος έπειτα από κατάποσ...
08:23 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία – «Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ξύλινο» – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα...
