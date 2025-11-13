LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλύτερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα κατά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Λιγότερα προβλήματα παρατηρούνται και σε κεντρικότερα τμήμα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό