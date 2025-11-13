Μακελειό στα Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορείται για την βόμβα

Το κατώφλι του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, που κατηγορείται για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου αδελφού Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου.

Αυτή η βομβιστική επίθεση φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή ώστε να κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, με αποτέλεσμα την φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες το επόμενο πρωινό της 1ης Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο αιματηρό επεισόδιο, και γιος του προφυλακισμένου (για ζωοκλοπές) γαμπρού του νεκρού, στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου έγινε και η έφοδος από τις ειδικές δυνάμεις.

Ο 23χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχαν πάει οικογενειακώς για να θυμιάσουν, κατά πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Cretalive, σε βάρος του 23χρονου υπήρχαν εξ αρχής υποψίες καθώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, την επίμαχη νύχτα, περίπου 3-4 λεπτά μετά την έκρηξη, καταγράφεται κίνηση του οχήματος που ανήκει στην οικογένειά του. Στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά, βρίσκονται και τα σπίτια της οικογένειας τους. Έγκυρες πηγές περιγράφουν στο Cretalive ότι ο οδηγός του οχήματος πριν μπει στο αυτοκίνητο και ξεκινήσει, ανοιγοκλείνει το πορτ-παγκάζ, δεν διακρίνεται όμως κάτι άλλο λόγω σκότους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 23χρονος, το βράδυ της Παρασκευής, εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος στον γάμο που ήταν κουμπάρος ο 29χρονος από τα αδέλφια Φραγκιαδάκη, στο Ηράκλειο. Ήταν καλεσμένος του ζευγαριού, όπως αναφέρει και στην απολογία του ο ίδιος ο Φραγκιαδάκης.

Αυτό σημαίνει δηλαδή, βάσει του εντάλματος, ότι στον 23χρονο αποδίδεται ότι πήγε στον γάμο και στη συνέχεια έφυγε για τα Βορίζια και φέρεται να πυροδότησε την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι για το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και έχουν μεταχθεί σε ξεχωριστές φυλακές εκτός Κρήτης πέντε άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο άτομα από την οικογένεια Καργάκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».