Κορωπί: Βλάβη σε ζωτικά όργανα υπέστη ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» βρίσκεται ο 22χρονος έπειτα από κατάποση αμάσητου μπέργκερ, με αφορμή μία διαδικτυακή πρόκληση.

Ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και προσπάθησαν να το φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην προσπάθειά του να το καταπιεί, έφραξε τον αεραγωγό του.

Σύμφωνα με το Mega, η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα σοβαρή καθώς έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανά του, κυρίως ο εγκέφαλός του και οι νεφροί του. Έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Στο κατάστημα δεν γνώριζε κάποιος την λαβή Χάιμλιχ που ενδεχομένως να βοηθούσε στην απόφραξη του αεραγωγού.

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Έβαλαν στοίχημα από ότι μας είπαν. Κατάπιε το μπέργκερ, έφραξε ο αεραγωγός, δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει για να τον βοηθήσει… Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις της στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο, η Ματίνα Παγώνη.