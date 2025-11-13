Νίκαια: Μήνυμα προς τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού η χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του – Τα σενάρια των Αρχών

Ως ξεκάθαρο απειλητικό μήνυμα προς τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού εκτιμούν οι Αρχές την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) στη Νίκαια.

Το όχημα του υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι του, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε οικόπεδο απέναντι από την οικία του.

Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε την περόνη της χειροβομβίδας λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των πυροτεχνουργών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες τράβηξαν την περόνη και εκτόξευσαν τη χειροβομβίδα, η οποία, ευτυχώς, δεν ενεργοποιήθηκε πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού. Πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, τρία έως τέσσερα άτομα κινούνταν ύποπτα στην περιοχή.

Η Ασφάλεια εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το αν ο συγκεκριμένος σωφρονιστικός υπάλληλος είχε δεχθεί απειλές ή είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κρατούμενους του Κορυδαλλού.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση να συνδέεται με τη λεγόμενη «μαφία των φυλακών».

Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.