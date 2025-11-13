Νίκαια: Μήνυμα προς τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού η χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του – Τα σενάρια των Αρχών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκαια: Μήνυμα προς τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού η χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του – Τα σενάρια των Αρχών

Ως ξεκάθαρο απειλητικό μήνυμα προς τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού εκτιμούν οι Αρχές την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) στη Νίκαια.

Το όχημα του υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι του, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε οικόπεδο απέναντι από την οικία του.

Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε την περόνη της χειροβομβίδας λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των πυροτεχνουργών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες τράβηξαν την περόνη και εκτόξευσαν τη χειροβομβίδα, η οποία, ευτυχώς, δεν ενεργοποιήθηκε πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού. Πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, τρία έως τέσσερα άτομα κινούνταν ύποπτα στην περιοχή.

Η Ασφάλεια εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το αν ο συγκεκριμένος σωφρονιστικός υπάλληλος είχε δεχθεί απειλές ή είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κρατούμενους του Κορυδαλλού.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση να συνδέεται με τη λεγόμενη «μαφία των φυλακών».

Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κοινή βιταμίνη που επιβραδύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη – Κάθε πότε είναι καλό να την παίρνουμε

Έφηβος που πάσχει από γιγαντισμό δεν σταματά να ψηλώνει: «Είμαι 2,18 στα 15 μου και συνεχίζω»

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Όλες τις νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλω...

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Μυστηριώδες μετάλλιο βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένη θυρίδα – Πώς σχετίζεται με τους βετεράνους;

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που γράφει σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:12 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορείται για την βόμβα

Το κατώφλι του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ...
09:07 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 48χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μ...
08:52 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής το βράδυ της Τετάρτης – 7 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο λόγω των καπνών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των ...
08:38 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κορωπί: Βλάβη σε ζωτικά όργανα υπέστη ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» βρίσκεται ο 22χρονος έπειτα από κατάποσ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα