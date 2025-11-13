Λάρισα: Νεκρή 49χρονη που εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (13/11) το πρωί στο Δαμάσι, στη Λάρισα, όπου μία 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο, έχασε την ζωή της, κατά την διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.