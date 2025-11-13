Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ λόγω… Ευάγγελου Αποστολάκη

Η παρουσία έκπληξη του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο με θέμα την οπλοκατοχή και τα μέτρα για την πάταξη της ανομίας, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Το ενδιαφέρον είναι πως η Χαριλάου Τρικούπη αντιμετώπισε με σχετική… μυστικοπάθεια την παρουσία Αποστολάκη, καθώς δεν της έδωσε καμία δημοσιότητα.

Η αιτία ήταν η εξής, σύμφωνα με το «Θεωρείο» της Καθημερινής: στο ΠΑΣΟΚ «φοβήθηκαν» μήπως o ναύαρχος δώσει το «παρών» και στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και με αυτόν τον τρόπο εκπεμφθούν περίεργα μηνύματα, καθώς είναι γνωστό πως ο κ. Αποστολάκης έχει αγαστές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ, πάντως, αποκαλύπτει τους προβληματισμούς που υπάρχουν στα… έγκατα του κόμματος.

Η «αδέσποτη» Κεντροδεξιά

Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει και το δείχνει σχέσεις με το «τσιπρικό» κομμάτι και όχι μόνο της Κεντροαριστεράς, το ερώτημα είναι που θα βρει δεξαμενές για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τη στήλη, κορυφαία στελέχη έχουν αναπτύξει φιλικές και κοινωνικές σχέσεις με «αδέσποτους» δεξιούς, που είναι εκτός συστήματος Μαξίμου και προ έρχονται χοντρικά από την «καραμανλογενή» Κεντροδεξιά. Και στέλνουν μήνυμα στον Ανδρουλάκη πως μπορεί να «παίξει» με αυτή την πτέρυγα.

 

 

 

