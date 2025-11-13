Δολοφονία CEO στα βουνά της Καλιφόρνια: Τον είχαν απαγάγει υπάλληλοί του – «Μας ανάγκαζε σε 500 push-ups για να πληρωθούμε»

Δολοφονία CEO στα βουνά της Καλιφόρνια: Τον είχαν απαγάγει υπάλληλοί του – «Μας ανάγκαζε σε 500 push-ups για να πληρωθούμε»

Ένα σκοτεινό κεφάλαιο της υπόθεσης δολοφονίας του Tushar Atre, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη εταιρείας κάνναβης, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης ενός από τους κατηγορούμενους φερόμενους δολοφόνους του, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την αυστηρή και συχνά εξαντλητική εργασιακή κουλτούρα που επέβαλε ο ίδιος στους υπαλλήλους του.

Ο 50χρονος Tushar Atre είχε απαχθεί από το πολυτελές σπίτι του στην κομητεία Σάντα Κρουζ, στην Καλιφόρνια, και βρέθηκε νεκρός στα βουνά της περιοχής τον Οκτώβριο του 2019, όπως είχε ανακοινώσει η αστυνομία της κομητείας.

Αμέσως συνελήφθησαν σε σχέση με τη δολοφονία οι Joshua Camps (23 ετών), Kurtis Charters (22), Stephen Lindsay (22) και Kaleb Charters (19), σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις.

Ο Kurtis, αδερφός του Kaleb, και ο Lindsay είχαν καταδικαστεί νωρίτερα μέσα στο έτος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σε ξεχωριστές δίκες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Kaleb Charters αυτόν τον μήνα, ο 19χρονος περιέγραψε στο δικαστήριο ότι για μια σύντομη περίοδο τον Αύγουστο του 2019, εκείνος και ο Lindsay εργάστηκαν για δέκα ημέρες από το ξημέρωμα μέχρι το σούρουπο σε φάρμα κάνναβης του Atre, συμφωνώντας σε ημερήσια αμοιβή 200 δολαρίων, σύμφωνα με το KRON 4 και την CBS News.

Stephen Lindsay και Kaleb Charters

Ο Kaleb κατέθεσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ότι μια μέρα, όταν έχασαν προσωρινά τα κλειδιά ενός από τα φορτηγά της φάρμας, ο Atre τους τα «πέταξε» με προσβολές, κατηγορώντας τους ότι του σπατάλησαν χρόνο, επειδή όπως είπε «ο χρόνος μου αξίζει πολλά».

Ο Atre, που σύμφωνα με τον Charters επρόκειτο να διακόψει τους μισθούς τους, διέταξε τότε τους δύο εργάτες να κάνουν 500 push-ups για το ποσό των 1.400 δολαρίων, σύμφωνα με το KRON 4 και την αναφορά του SF Gate, ποσό δηλαδή 600 δολαρίων λιγότερο από τα 2.000 δολάρια που περίμεναν για την δεκαήμερη εργασία τους.

Άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τα γεγονότα σχετικά με τα push-ups.

Σύμφωνα με έναν άλλο μάρτυρα, που δεν κατονομάστηκε από το KRON 4, ο Atre λειτουργούσε σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Ο στενός βοηθός και συνεργάτης του Atre, Sam Borghese, κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα ότι παρά τη στενή και θετική σχέση που διατηρούσε με τον Atre, ο εκατομμυριούχος τεχνολογίας «ήταν αυστηρός και δημιουργούσε εχθρικό εργασιακό περιβάλλον», μερικές φορές κρατώντας πίσω τους μισθούς των υπαλλήλων του.

Ο Atre, σύμφωνα με το δημοσίευμα του People, που καταγόταν από τη Νέα Υόρκη, είχε ιδρύσει την εταιρεία σχεδιασμού ιστοσελίδων Atrenet και είχε επιβιώσει προηγουμένως από ατύχημα όταν τον παρέσυρε λεωφορείο, όπως ανέφερε η νεκρολογία του. Κατά την παραμονή του στην Καλιφόρνια, η οικογένειά του στην ίδια νεκρολογία ανέφερε ότι το «ελεύθερο πνεύμα» του υποστήριζε ντόπιους καλλιτέχνες και ανακαίνιζε σπίτια.

