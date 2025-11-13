Τρόμος σε ταξί: Επιβάτιδα απείλησε τον οδηγό με ματσέτα επειδή δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έβαζε – Δείτε το βίντεο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε ταξί στη ρωσική πόλη Σαμάρα, όταν μια γυναίκα επιβάτιδα τράβηξε μια τεράστια ματσέτα και απείλησε τον οδηγό, επειδή δεν της άρεσε η μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα στο όχημα.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να εξαγριώνεται με τη δυνατή χορευτική μουσική που ακουγόταν και απαίτησε να ακούσει «chanson» – τραγούδια με στίχους, που στη Ρωσία συνδέονται με λαϊκές μπαλάντες, ερωτικά κομμάτια αλλά και «blatnaya pesnya», δηλαδή τραγούδια του υπόκοσμου.

Σε κατάσταση πανικού, ο οδηγός γέρνει στο πλάι για να αποφύγει την αιχμηρή λάμα, ενώ σηκώνει τα χέρια του έντρομος. Μόνο όταν εκείνος αλλάζει τον ραδιοφωνικό σταθμό στο είδος μουσικής που του ζήτησε, η γυναίκα αφήνει κάτω το φονικό όπλο που κρατούσε.

I don’t like it… change the music! 🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music. Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc — Russian Market (@runews) November 12, 2025



Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα και η διαδρομή έληξε με τον οδηγό να αφήνει τη μυστηριώδη επιβάτιδα σε ένα τοπικό νεκροταφείο.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν μέσα από την κάμερα του ταξί, δείχνουν τη γυναίκα -εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 50- να κάθεται στο πίσω κάθισμα, να βγάζει το μαχαίρι από την τσάντα της και να το περνά ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, απειλώντας τον άνδρα που οδηγούσε.

Με παγωμένο ύφος του λέει: «Δεν μου αρέσει αυτό το είδος [χορευτικής] μουσικής». Ο πανικόβλητος οδηγός αποκρίνεται τραυλίζοντας: «Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα το κλείσω».

Η γυναίκα όμως συνέχισε επιθετικά, φωνάζοντας: «Δεν μπορούσες να το καταλάβεις από την πρώτη φορά;».

Το βίντεο δείχνει τη Ρωσίδα να αγνοείται αρχικά από τον οδηγό και να αντιδρά βίαια, απειλώντας τον εκ νέου με τη ματσέτα. «Βάλε chanson», τον διατάζει. «Όταν βάλεις [το αγαπημένο μου chanson], τότε θα τη βάλω [τη ματσέτα] κάτω».

Ο τρομοκρατημένος οδηγός ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας του, έτοιμος να βγει από το αυτοκίνητο αν η «επιβάτιδα-ψυχοπαθής», όπως περιγράφεται από τα τοπικά μέσα, τον απειλήσει ξανά.

«Έχω ήδη βάλει τα πάντα», της λέει, αλλάζοντας τον σταθμό στη μουσική που εκείνη απαιτεί. Στη συνέχεια τη ρωτά με τρεμάμενη φωνή: «Ξέρετε πού πηγαίνουμε;». Και εκείνη απαντά ψυχρά: «Πηγαίνουμε στο νεκροταφείο».

Σύμφωνα με τη βρετανική The Mirror, η αστυνομία της Σαμάρα έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τη γυναίκα με τη ματσέτα, η οποία φορούσε μαντήλι στο κεφάλι. Όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος Smyshlyaevka στη Σαμάρα, ο οδηγός δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν την υπόθεση μετά τη viral διάδοση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αρχές στοχεύουν να εντοπίσουν την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας με το μαντήλι και τη ματσέτα».