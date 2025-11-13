Τρόμος σε ταξί: Επιβάτιδα απείλησε τον οδηγό με ματσέτα επειδή δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έβαζε – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Τρόμος σε ταξί: Επιβάτιδα απείλησε τον οδηγό με ματσέτα επειδή δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έβαζε – Δείτε το βίντεο
Πηγή: Χ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε ταξί στη ρωσική πόλη Σαμάρα, όταν μια γυναίκα επιβάτιδα τράβηξε μια τεράστια ματσέτα και απείλησε τον οδηγό, επειδή δεν της άρεσε η μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα στο όχημα.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να εξαγριώνεται με τη δυνατή χορευτική μουσική που ακουγόταν και απαίτησε να ακούσει «chanson» – τραγούδια με στίχους, που στη Ρωσία συνδέονται με λαϊκές μπαλάντες, ερωτικά κομμάτια αλλά και «blatnaya pesnya», δηλαδή τραγούδια του υπόκοσμου.

Σε κατάσταση πανικού, ο οδηγός γέρνει στο πλάι για να αποφύγει την αιχμηρή λάμα, ενώ σηκώνει τα χέρια του έντρομος. Μόνο όταν εκείνος αλλάζει τον ραδιοφωνικό σταθμό στο είδος μουσικής που του ζήτησε, η γυναίκα αφήνει κάτω το φονικό όπλο που κρατούσε.


Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα και η διαδρομή έληξε με τον οδηγό να αφήνει τη μυστηριώδη επιβάτιδα σε ένα τοπικό νεκροταφείο.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν μέσα από την κάμερα του ταξί, δείχνουν τη γυναίκα -εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 50- να κάθεται στο πίσω κάθισμα, να βγάζει το μαχαίρι από την τσάντα της και να το περνά ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, απειλώντας τον άνδρα που οδηγούσε.

Με παγωμένο ύφος του λέει: «Δεν μου αρέσει αυτό το είδος [χορευτικής] μουσικής». Ο πανικόβλητος οδηγός αποκρίνεται τραυλίζοντας: «Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα το κλείσω».

Η γυναίκα όμως συνέχισε επιθετικά, φωνάζοντας: «Δεν μπορούσες να το καταλάβεις από την πρώτη φορά;».

Το βίντεο δείχνει τη Ρωσίδα να αγνοείται αρχικά από τον οδηγό και να αντιδρά βίαια, απειλώντας τον εκ νέου με τη ματσέτα. «Βάλε chanson», τον διατάζει. «Όταν βάλεις [το αγαπημένο μου chanson], τότε θα τη βάλω [τη ματσέτα] κάτω».

Ο τρομοκρατημένος οδηγός ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας του, έτοιμος να βγει από το αυτοκίνητο αν η «επιβάτιδα-ψυχοπαθής», όπως περιγράφεται από τα τοπικά μέσα, τον απειλήσει ξανά.

«Έχω ήδη βάλει τα πάντα», της λέει, αλλάζοντας τον σταθμό στη μουσική που εκείνη απαιτεί. Στη συνέχεια τη ρωτά με τρεμάμενη φωνή: «Ξέρετε πού πηγαίνουμε;». Και εκείνη απαντά ψυχρά: «Πηγαίνουμε στο νεκροταφείο».

Σύμφωνα με τη βρετανική The Mirror, η αστυνομία της Σαμάρα έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τη γυναίκα με τη ματσέτα, η οποία φορούσε μαντήλι στο κεφάλι. Όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος Smyshlyaevka στη Σαμάρα, ο οδηγός δεν έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν την υπόθεση μετά τη viral διάδοση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αρχές στοχεύουν να εντοπίσουν την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας με το μαντήλι και τη ματσέτα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκεφαλικό και καρδιακό: Το βραδινό σημάδι που μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου

Προσωπικός γιατρός: Νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ ζητούν οι Γενικοί Γιατροί

ΗΠΑ: Υπεγράφη από τον Τραμπ ο νόμος για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Όλες τις νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλω...

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10

Μυστηριώδες μετάλλιο βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένη θυρίδα – Πώς σχετίζεται με τους βετεράνους;
περισσότερα
10:47 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: 374 γκάιντες σε πλατεία της Μελβούρνης έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας AC/DC

Μια πρωτόγνωρη μουσική επίδειξη στην καρδιά της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, συγκέντρωσε χιλιάδ...
10:31 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία CEO στα βουνά της Καλιφόρνια: Τον είχαν απαγάγει υπάλληλοί του – «Μας ανάγκαζε σε 500 push-ups για να πληρωθούμε»

Ένα σκοτεινό κεφάλαιο της υπόθεσης δολοφονίας του Tushar Atre, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη ετα...
10:20 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τζέσε Τζάκσον: Αγωνία για την υγεία του εμβληματικού ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ – Πάσχει από σπάνια νόσο

O Αμερικανός ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό παρακολούθηση για τη νόσο ...
09:42 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τζέφρι Επστάιν: Καθοδήγησε τη Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι – «Πρέπει να τον δείτε για να τον καταλάβετε»

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν τον ρόλο του Τζέφρι Επστάιν ως συνδετικού κρίκου μεταξύ διεθνών ηγετ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα