Βίντεο: 374 γκάιντες σε πλατεία της Μελβούρνης έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας AC/DC

Μια πρωτόγνωρη μουσική επίδειξη στην καρδιά της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές, καθώς εκατοντάδες ντόπιοι μουσικοί ενώθηκαν για να σπάσουν ένα παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας με γκάιντες ένα θρυλικό ροκ κομμάτι.

Στη Federation Square της Μελβούρνης, 374 μουσικοί με γκάιντες, με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 98 ετών, ερμήνευσαν το «It’s a Long Way to the Top», του αυστραλιανού ροκ συγκροτήματος AC/DC.


Μεταξύ της ομάδας «The Great Melbourne Bagpipe Bash» βρίσκονταν οι Les Kenfield και Kevin Conlon, δύο από τα τρία μέλη των Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums που είχαν παίξει με τους AC/DC σε ένα θρυλικό βίντεο κλιπ του 1976 για το ίδιο τραγούδι με σκηνικό τη Federation Square.

«Δεν συνειδητοποιούσες τότε πόσο μεγάλο είναι αυτό το γεγονός μέχρι τώρα», δήλωσε ο Kenfield στο Australian Broadcasting Corporation. «Τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα – πιθανότατα το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου».

Το Australian Book of Records επιβεβαίωσε ότι η «θάλασσα» με τις γκάιντες κατέρριψε το ρεκόρ που είχε σημειωθεί στη Βουλγαρία το 2012 με 333 μουσικούς.


Η Federation Square βρίσκεται κοντά στο στάδιο κρίκετ της Μελβούρνης, όπου οι AC/DC επρόκειτο αργότερα την ίδια μέρα να δώσουν την πρώτη τους συναυλία στη χώρα εδώ και μια δεκαετία στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Power Up».

Το Guinness World Records δεν έχει ακόμη εκτιμήσει την προσπάθεια της Τετάρτης, αφού οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας δεν επικοινώνησαν μαζί του.

Με πληροφορίες από: Associated Press

