Τζέσε Τζάκσον: Αγωνία για την υγεία του εμβληματικού ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ – Πάσχει από σπάνια νόσο

Τζέσε Τζάκσον: Αγωνία για την υγεία του εμβληματικού ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ – Πάσχει από σπάνια νόσο
Φωτογραφία: AP

O Αμερικανός ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό παρακολούθηση για τη νόσο PSP (Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση), μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τον εγκέφαλο, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της νόσου Πάρκινσον, αλλά με γρήγορη εξέλιξη, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η οργάνωση Rainbow Push Coalition, την οποία ίδρυσε εκείνος.

«Πάσχει από αυτή την νευροεκφυλιστική νόσο εδώ και πάνω από μια δεκαετία», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Αρχικά είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον. Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για PSP. Η οικογένεια εκτιμά κάθε προσευχή αυτή την περίοδο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο 84χρονος αιδεσιμότατος Τζάκσον είναι ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960.


Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τον νεότερο, και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Φωτογραφία: AP

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και επιδεινώνεται με τα χρόνια.

Το 2021 νοσηλεύτηκε καθώς μολύνθηκε με COVID-19 και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.


Η οργάνωση Rainbow PUSH Coalition προήλθε από τη συγχώνευση της People United to Save Humanity, την οποία ίδρυσε ο Τζάκσον το 1971 για να συνεχίσει το έργο του Κινγκ, με μια οργάνωση που ίδρυσε μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, το 1984.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

