Γιώργος Σεϊταρίδης: «Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν την Πέμπτη (13/11) ο Γιώργος Σεϊταρίδης. Ο γνωστός ηθοποιός στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε και στο θέμα της θρησκείας και την αλλαγή που έφερε στη ζωή του. Επίσης, ο καλλιτέχνης περιέγραψε την συνάντησή του με έναν γέροντα στο Άγιον Όρος και την συζήτηση που είχε μαζί του.

Μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εξομολογήθηκε πως: «Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται, είναι πρακτικό το ζήτημα. Βρήκα ένα τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου, το υπαρξιακό. Είμαι πιο ήρεμος και έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου. Έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου!».

«Έγινε πολύ απλά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος, ως βόλτα, αφού είχα πάει να μείνω στο Πήλιο. Εκεί βρέθηκα με έναν γέροντα. Του είπα ότι εγώ δεν θέλω τους παππάδες, “αγαπάω τον Χριστό από μικρός, χωρίς να ξέρω το γιατί, αλλά δεν θέλω τους παππάδες”. Μου απάντησε: “Ας πούμε ότι έχεις και δίκιο, τι σε νοιάζει εσένα; Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι; Ο παπάς είναι;”.

“Απλά είναι τα πράγματα, Τετάρτη και Παρασκευή φάε λαδερό, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνάς”, μου εξήγησε. Αυτό του λέω είναι; Αυτό μου λέει είναι! “Κάν’ το ένα μήνα από τη ζωή σου και αν σου δώσει κάτι συνέχισε, αν δεν σου δώσει μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία”», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ακόμα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης ανέφερε ότι: «Είναι μία άσκηση. Κι εγώ τυπικά το έκανα. Σταμάτησα, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται, είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά τα πάντα. Σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου, όπου τα βλέπω αλλιώς!

Κατανοώ καλύτερα, είμαι πιο υποχωρητικός, καταλαβαίνω από τα λάθη μου. Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου!».