Ελένη Δήμου: «Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Δήμου

Η Ελένη Δήμου το πρωί της Πέμπτης (13/11) ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno». Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της στην Φαίη Σκορδά, μίλησε για την μουσική της πορεία και εξομολογήθηκε ότι έχει μετανιώσει και για πράγματα, αλλά δεν είναι τόσα πολλά. Επιπλέον, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στα σαράντα χρόνια κοινής πορείας της με τον Άκη Γκολφίδη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την μουσική της πορεία, η Ελένη Δήμου είπε: «Ο κόσμος νομίζω αποφάσισε για την καριέρα μου. Δεν με ανάγκασαν να κάνω πράγματα που δεν ήθελα. Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει, για τα όχι μου, για τα ναι μου, αλλά όχι τόσα πολλά ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και να μην πέφτω να κοιμηθώ ήσυχη».

Σχετικά με τα σαράντα χρόνια κοινής ζωής με τον Άκη Γκολφίδη, η ερμηνεύτρια εξήγησε ότι: «Τα σαράντα χρόνια είναι εύκολα όταν υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα, όχι στη σχέση μας, σε αυτά που συμβαίνανε γύρω μας και στη ζωή μας γενικότερα. Αλλά όταν υπάρχει αγάπη, όταν αγαπάς βαθιά και αληθινά, όλα μπορείς να τα προσπεράσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Νέο στέλεχος γρίπης υπό παρακολούθηση- Συναγερμός για αυξημένη μεταδοτικότητα

ΙΣΑ: Το clawback «πνίγει» την ΠΦΥ-Κίνδυνος λουκέτου για εκατοντάδες ιατρεία

Χατζηδάκης: Αυξάνεται στα 2,5 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Ελαιόλαδο: Τι λένε παράγοντες της αγοράς για την τιμή του

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 19 δευτερόλεπτα;

LiDAR: 8 απίθανοι τρόποι να το χρησιμοποιείς στο iPhone ή το iPad σου
περισσότερα
16:29 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σοφία Παυλίδου: «Μεγάλωσα στον αυτόματο – Κάπως η μαμά μου δεν ήθελε και ένα τρίτο παιδί»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Πέμπτης (13/11) η Σοφία Παυλί...
15:49 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Αποστολία Ζώη για Κίλι Σφακιανάκη: «Ο θάνατός της ήταν ένα τεράστιο σοκ – Η γυναίκα αυτή ήταν ένα αερικό, ένας άγγελος»

Στις 2 Νοεμβρίου έφυγε από την ζωή η Κίλι Σφακιανάκη, με τον θάνατό της να σκορπίζει τη θλίψη ...
14:36 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ματίνα Νικολάου: «Ήταν απανωτά τα χτυπήματα, είχα την ανάγκη όλο αυτό που συνέβη να το περάσω μόνη μου»

Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένη την Πέμπτη 13/11 η Ματίνα Νικολάου και μεταξύ άλλων μίλη...
13:20 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το τάμα σε εικόνα της Παναγίας λίγο πριν μάθει ότι είναι έγκυος

H Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως το περασμένο καλοκαίρι πρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα