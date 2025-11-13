Ελένη Δήμου: «Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει…»

Η Ελένη Δήμου το πρωί της Πέμπτης (13/11) ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno». Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της στην Φαίη Σκορδά, μίλησε για την μουσική της πορεία και εξομολογήθηκε ότι έχει μετανιώσει και για πράγματα, αλλά δεν είναι τόσα πολλά. Επιπλέον, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στα σαράντα χρόνια κοινής πορείας της με τον Άκη Γκολφίδη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την μουσική της πορεία, η Ελένη Δήμου είπε: «Ο κόσμος νομίζω αποφάσισε για την καριέρα μου. Δεν με ανάγκασαν να κάνω πράγματα που δεν ήθελα. Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει, για τα όχι μου, για τα ναι μου, αλλά όχι τόσα πολλά ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και να μην πέφτω να κοιμηθώ ήσυχη».

Σχετικά με τα σαράντα χρόνια κοινής ζωής με τον Άκη Γκολφίδη, η ερμηνεύτρια εξήγησε ότι: «Τα σαράντα χρόνια είναι εύκολα όταν υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα, όχι στη σχέση μας, σε αυτά που συμβαίνανε γύρω μας και στη ζωή μας γενικότερα. Αλλά όταν υπάρχει αγάπη, όταν αγαπάς βαθιά και αληθινά, όλα μπορείς να τα προσπεράσεις».