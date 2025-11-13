Σοφία Παυλίδου: «Μεγάλωσα στον αυτόματο – Κάπως η μαμά μου δεν ήθελε και ένα τρίτο παιδί»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Πέμπτης (13/11) η Σοφία Παυλίδου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, μεταξύ άλλων μίλησε για τους γονείς της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως μεγάλωσε στον «αυτόματο» και εξήγησε τον λόγο που έγινε αυτό, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ήμουν μόνη στην πορεία της ζωής μου αρκετά».

Συγκεκριμένα, κατά της διάρκειας της συνέντευξης, η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως: «Το περιβάλλον που μεγάλωσα δεν ήταν σκληρό, ούτε υπήρχε αυστηρότητα. Ίσα-ίσα εγώ μεγάλωσα στον αυτόματο. Επειδή έχω δύο μεγάλα αδέλφια, και κάπως η μαμά μου δεν ήθελε και ένα τρίτο παιδί αλλά κάπως το έκανε, δεν ήμουνα και τόσο… Δεν με πρόσεχε κανένας, ούτως ή άλλως μόνη μου ήμουν σε ό,τι έκανα. Το ένιωθα αυτό. Συνέβαινε αυτό. Οπότε και εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη μάλλον να φύγω μόνη μου.

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μόνη στην πορεία της ζωής μου αρκετά. Δεν ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου. Δεν τους ενημέρωνα ποτέ για τίποτα, μόνο για τα βασικά, παντρεύομαι, γεννάω…».

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν είχα την αγκαλιά, την προσοχή και την τρυφερότητα. Και καθένας απ’ αυτούς δεν την έδωσε για τους δικούς του λόγους, οι γονείς μου δηλαδή. Είχαν κι αυτοί τα δικά τους θέματα. Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό. Τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία.

Υπήρχε μια μοναξιά από εμένα. Παρ’ όλα αυτά είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία, γιατί ήταν κάτι που είχαν οι γονείς μου ως χαρακτηριστικό. Βλέπεις, υπάρχει μία ισορροπία, κάτι δεν έχεις και κάτι έχεις. Αυτό το κρατάω από αυτούς. Και το ότι ήξεραν πολύ να αγαπάνε. Δηλαδή, η μεταξύ τους αγάπη ήταν κάτι που το έχω κρατήσει από αυτούς».

«Όταν ξαναήρθα εγώ κοντά τους και άρχισα να μιλάω, οι γονείς μου ήταν και σε μια ηλικία που δεν είχε νόημα να το κουβεντιάσω. Να πληγώσεις και τι να καταλάβουν; Έκανα μια κουβέντα αλλά έβλεπα και ένα τοίχος. Δεν υπήρχε κατανόηση, δεν καταλάβαιναν», σημείωσε η Σοφία Παυλίδου.