Αποστολία Ζώη για Κίλι Σφακιανάκη: «Ο θάνατός της ήταν ένα τεράστιο σοκ – Η γυναίκα αυτή ήταν ένα αερικό, ένας άγγελος»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αποστολία Ζώη
Φωτογραφία: Instagram/apostoliazoi

Στις 2 Νοεμβρίου έφυγε από την ζωή η Κίλι Σφακιανάκη, με τον θάνατό της να σκορπίζει τη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγαπούσαν. Η Αποστολία Ζώη μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης (13/11). Ανάμεσα σε άλλα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «αερικό και άγγελο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε πως: «Υπήρξαν διάφορες δύσκολες συνεργασίες στη μουσική μου διαδρομή, για διαφορετικούς λόγους. Είτε γιατί μπορεί να είχανε πρόβλημα οι υπόλοιποι καλλιτέχνες μεταξύ τους και εγώ να βρισκόμουν στη μέση, που το έχω αναφέρει όντως, είτε προσωπικά να υπήρξε και μία δύσκολη συνεργασία, που ήταν πολύ διαφορετική απ’ αυτό που περίμενα.

Δεν θέλω με αυτούς τους ανθρώπους να συνεργαστώ ποτέ ξανά. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Πέγκυ Ζήνα, τον Νίνο, τον Νότη Σφακιανάκη. Με τον Μαζωνάκη έχω περάσει επίσης πολύ ωραία σε μία περιοδεία που κάναμε».

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για την Κίλι Σφακιανάκη, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη ήταν ένα τεράστιο σοκ γιατί η γυναίκα αυτή ήταν ένα αερικό, ένας άγγελος. Και όταν χάνεται ένα άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει με το ποιανού γυναίκα είναι, είναι σοκαριστικό. Και ο τρόπος που μπορεί να έχει συμβεί».

