Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Enikos Newsroom

lifestyle

Νότης Σφακιανάκης

Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το «παρών», αν και τα συνεργεία των δημοσιογράφων ανέμεναν την άφιξή του.

Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσαμε έστω ένα πλάνο από τον Νότη, καθώς είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλων. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης. Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους. Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να είναι», είπε η Ελένη Μουστάκη.

«Στην αρχή σκεφτήκαμε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός» σημείωσε η δημοσιογράφος.

09:42 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

