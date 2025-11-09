Χαμάς: Θα παραδώσει σήμερα τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014 στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς στρατιώτης Ισραήλ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη σορό του Ισραηλινού στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν στη Γάζα σήμερα στις 14:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με την ίδια, η σορός του Ισραηλινού στρατιώτη εντοπίστηκε σε σήραγγα στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες, Σάββατο.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα κατά τον πόλεμο το 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η Χαμάς έχει παραδώσει τους 20 εν ζωή ομήρους που εξακολουθούσε να κρατά στη Γάζα μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ το 2023, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των σορών 360 Παλαιστίνιων μαχητών.

Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί οι σοροί 23 ομήρων σε αντάλλαγμα για αυτές 300 Παλαιστινίων, αν και δεν έχουν όλες ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ

10:01 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουρ...
09:29 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό ...
08:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μαλαισία: Ναυάγιο βάρκας με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα ...
07:23 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη γι...
