Ισραήλ: Παρέλαβε τα λείψανα του 24ου ομήρου της Χαμάς στη Γάζα – Υπολείπονται ακόμη πέντε σοροί

Μία από τις έξι τελευταίες σορούς των ομήρων που κρατούσε ακόμη η Χαμάς ή οι σύμμαχοί της στη Γάζα, παρέλαβε αργά το βράδυ της Πέμπτης (07.11.2025) ο ισραηλινός στρατός, τόσο τοπική ώρα όσο και ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η παράδοση της σορού έγινε μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Η διαδικασία επιβεβαιώθηκε επίσημα από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες τόνισαν ότι πρόκειται για μία από τις τελευταίες έξι περιπτώσεις ομήρων που παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε πως το φέρετρο με τα λείψανα παραδόθηκε σε στρατιώτες εντός της Λωρίδας της Γάζας. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Ισραήλ και είναι καθ’ οδόν για την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναγνώριση της σορού.

Νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η στρατιωτική πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ, είχαν ανακοινώσει ότι θα παρέδιδαν τα λείψανα ενός ομήρου. Όπως ανέφεραν οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, τα λείψανα εντοπίστηκαν στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας.