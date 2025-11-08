Τραγωδία στην Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ραφήνα ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα. Η τραγική ανακάλυψη έγινε όταν οι γείτονες ανησύχησαν από την έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Η 80χρονη γυναίκα και ο 55χρονος γιος της ήταν ήδη νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με το rpn.gr, τα σώματά τους βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει πως ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετό καιρό πριν, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από κανέναν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης και ο χώρος δεν παρουσίαζε σημάδια πάλης ή αναστάτωσης. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν την αιτία και τον ακριβή χρόνο θανάτου των δύο ανθρώπων.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι και απομονωμένοι, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες ανέφεραν ότι είχαν να τους δουν αρκετές ημέρες, ενώ μόνο όταν η δυσοσμία έγινε έντονη, αντιλήφθηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί. Ο δρόμος όπου βρίσκεται η οικία τους αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για αρκετές ώρες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να οδήγησε τον άλλο σε αδυναμία να ζητήσει βοήθεια, με αποτέλεσμα να χαθούν και οι δύο μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.

