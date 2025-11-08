Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της – «Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος με αγάπη…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βίκυ Σταυροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/vickystavropoulouofficial

Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Πέμπτη (6/11) η Βίκυ Σταυροπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, θέλησε να κάνει μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε, ενώ προχώρησε και σε μία προσωπική εξομολόγηση, στην οποία «πρωταγωνίστησαν» οι παιδικοί της φίλοι.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε με τον κόσμο μία φωτογραφία από τα γενέθλιά της, στην οποία την βλέπουμε με την τούρτα της, λίγο πριν σβήσει το κεράκι της.

Το όμορφο στιγμιότυπο, συνόδευσε με μία λεζάντα, στην οποία αναφέρει: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για τις ευχές σας και την αγάπη σας που είναι μέρος της δύναμης μου.

Εχθές πέρασα μια όμορφη βραδιά και το οφείλω στους παιδικούς μου φίλους που είναι η πιο διαχρονική αξία της ζωής μου! Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος με αγάπη μεγαλώνεις με μεγαλύτερες αντοχές… και προσωπικά νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη!

Αυτό με δίδαξε ο βίος ο πολυλογάς! Για αυτό όπως έλεγε και ο Σαίξπηρ: “Να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι λίγους, να μη βλάπτεις κανέναν!”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:00 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Άννα Αδριανού για Νίκο Βασταρδή: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν θα χαρώ τη διαδρομή»

Η Άννα Αδριανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Actio...
00:45 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα: Έχω ακόμη πολύ δρόμο να διανύσω

Η Μαρία Παναγοπούλου αναφέρθηκε δημόσια στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον θάνατο του Κ...
22:52 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Συγκινεί η Καίτη Φίνου: «Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός…»

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (7/11), από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η αδελφή της Καίτ...
22:20 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βασίλης Καλλίδης για το πρόβλημα υγείας του: «Το άγχος σκοτώνει, αλλάξτε τη ζωή σας»

Ο Βασίλης Καλλίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς