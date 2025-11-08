Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της – «Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος με αγάπη…»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Πέμπτη (6/11) η Βίκυ Σταυροπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, θέλησε να κάνει μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε, ενώ προχώρησε και σε μία προσωπική εξομολόγηση, στην οποία «πρωταγωνίστησαν» οι παιδικοί της φίλοι.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε με τον κόσμο μία φωτογραφία από τα γενέθλιά της, στην οποία την βλέπουμε με την τούρτα της, λίγο πριν σβήσει το κεράκι της.

Το όμορφο στιγμιότυπο, συνόδευσε με μία λεζάντα, στην οποία αναφέρει: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για τις ευχές σας και την αγάπη σας που είναι μέρος της δύναμης μου.

Εχθές πέρασα μια όμορφη βραδιά και το οφείλω στους παιδικούς μου φίλους που είναι η πιο διαχρονική αξία της ζωής μου! Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος με αγάπη μεγαλώνεις με μεγαλύτερες αντοχές… και προσωπικά νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη!

Αυτό με δίδαξε ο βίος ο πολυλογάς! Για αυτό όπως έλεγε και ο Σαίξπηρ: “Να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι λίγους, να μη βλάπτεις κανέναν!”».