Βασίλης Καλλίδης για το πρόβλημα υγείας του: «Το άγχος σκοτώνει, αλλάξτε τη ζωή σας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Καλλίδης
Φωτογραφία: Instagram/vaskallidis

Ο Βασίλης Καλλίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός σεφ θέλησε να περάσει ένα δυνατό μήνυμα στους τηλεθεατές, αναφερόμενος στο πρόβλημα που πέρασε με την υγεία του. Όπως εξήγησε, το πρόσωπό του είχε παραλύσει, λόγω του έντονου άγχους που βίωνε εκείνη την περίοδο. «Η ζωή είναι και απλή και μικρή, οπότε θέλει να την απολαύσουμε», τόνισε.

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βασίλης Καλλίδης εξομολογήθηκε πως: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος. Αν θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτό, είναι σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν αυτή την στιγμή, ότι το άγχος σκοτώνει! Το ξέρουμε όλοι, αλλά λέμε “έλα, δεν πειράζει, θα ξεαγχωθώ μεθαύριο”».

«Όχι παιδιά, αλλάξτε τη ζωή σας. Δεν είπα να μην δουλεύουμε, δεν είπα να μην μαλώνουμε με τους φίλους μας, δεν είπα να μην αγχωνόμαστε για τα επαγγελματικά μας. Απλώς δεν πρέπει να αγχωνόμαστε τόσο πολύ, η ζωή είναι και απλή και μικρή, οπότε θέλει να την απολαύσουμε!», συνέχισε ο σεφ.

