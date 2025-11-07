Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά τον ρόλο της Αλίκης τα πράγματα ξέφυγαν, οπότε εκεί χρειάστηκε να κάνω πίσω…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Παπουτσάκη
Φωτογραφία: Instagram/katerina_papoutsaki

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν την Παρασκευή (7/11) η Κατερίνα Παπουτσάκη. Η ηθοποιός, την οποία και φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», μίλησε για το πώς επέλεξε τον συγκεκριμένο επαγγελματικό δρόμο, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο που υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις πρωταγωνίστησε στη βιογραφική σειρά του ALPHA για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τίτλο «Έχω ένα μυστικό», η οποία συζητήθηκε έντονα την περίοδο που προβλήθηκε.

Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Στο επαγγελματικό κομμάτι δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Γενικά δεν ξεκίνησα να κάνω αυτή την δουλειά, γιατί ήθελα να γίνω κάτι. Ήθελα απλώς να είμαι ηθοποιός. Να δημιουργώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, να διοχετεύω την ενέργειά μου, το συναίσθημά μου, να μαθαίνω μέσα από πράγματα!».

Σε ερώτηση για το πότε τα πράγματα ξέφυγαν από εκείνη και πλέον δεν μπορούσε να μανατζάρει την εικόνα της, η ηθοποιός απάντησε ότι: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, οπότε εκεί χρειάστηκε να κάνω πίσω για να ξαναβρώ τις δικιές μου ισορροπίες, έτσι όπως το ήθελα εγώ».

«Το να μοιρολατρείς και να λες “γιατί έγινε;” δεν βγάζει πουθενά. Να λες ότι “συνέβη και εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να ανταπεξέλθω στην κατάσταση και αυτό με δυνάμωσε, έμαθα πράγματα μέσα από αυτό”…», σημείωσε.

