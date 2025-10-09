Κατερίνα Παπουτσάκη για το αυτοάνοσό της: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο επιτυχημένο σίριαλ του ALPHA «Άγιος Έρωτας», έδωσε συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης (8/10) στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η γνωστή ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο αυτοάνοσο που έχει, περιγράφοντας το πώς την επηρεάζει όταν είναι σε έξαρση.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αυτοάνοσό της, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Το θέμα υγείας μου είναι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι. Έχω ένα αυτοάνοσο και ανάλογα με το πώς είμαι ψυχοσωματικά…».

«Όταν είναι σε έξαρση δεν μπορώ να φάω. Είναι σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ. Είναι από αυτά που δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει πολύ, πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάρτιο, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε εξομολογηθεί πως: «Ήταν πάντα αμφιλεγόμενο αν το είχα ή όχι. Τώρα είναι και με τη βούλα. Δεν είναι σε τόσο βαριά μορφή, όσο το συναντώ γύρω μου. Έχουν πολλοί φίλοι μου. Εγώ το έχω σε πιο ελαφριά μορφή, απλά όταν ζορίζομαι ψυχικά αυτό ανθίζει! Χρειάζεται να φροντίζουμε τη ψυχική μας ισορροπία με όποιον τρόπο μπορούμε. Με ψυχοθεραπεία, με γυμναστική, με το να είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν και με το να έχουμε σχέσεις αληθινές και γνήσιες».

«Υπήρχε περίοδος που ένιωθα ότι έκανα κακό στον εαυτό μου, επειδή δυσκολεύομαι τόσο ψυχικά, που αισθανόμουν ότι αρρωσταίνω κι ότι είχε επίπτωση στο σώμα μου και σκεφτόμουν να είμαι καλά για τα παιδιά μου», είχε προσθέσει.