Αρκαδία: «Ποτάμι» σκουπιδιών στην Κυνουρία – Τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στη θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αρκαδία: «Ποτάμι» σκουπιδιών στην Κυνουρία – Τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στη θάλασσα

Είναι ο μόνιμος εφιάλτης των κατοίκων στο Άστρος Κυνουρίας. Με κάθε δυνατή νεροποντή, τα απορρίμματα καταλήγουν στη θάλασσα, καθώς το ποτάμι φουσκώνει και παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.

«Μια στιγμή θα ξανάρθει πάλι το ποτάμι. Το ποτάμι πάει στον προορισμό του, δεν αλλάζει. Όλα αυτά θα έρθουν πάλι στη θάλασσα», λένε οι κάτοικοι, περιγράφοντας την απελπιστική κατάσταση.

Στις εκβολές του ποταμού Τάνου, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από τη θάλασσα, ασυνείδητοι εναποθέτουν απορρίμματα κάθε είδους. Πλαστικά, μπάζα και παλιά αντικείμενα σχηματίζουν ένα σκουπιδότοπο που απειλεί το περιβάλλον. «Πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το πλαστικό, που είναι τόσο καταστρεπτικό, σίγουρα είναι επικίνδυνο», αναφέρουν κάτοικοι, οι οποίοι ζουν με τον φόβο ότι με την πρώτη δυνατή βροχή όλα θα καταλήξουν στον Αργολικό κόλπο.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, η ιδιοκτησία δίπλα στη θάλασσα έχει μετατραπεί σε χωματερή. Εκεί μπορεί κανείς να βρει από πλαστικές σακούλες και γυάλινα μπουκάλια μέχρι ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ηλεκτρικές συσκευές. Θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να επαναληφθεί το φαινόμενο, καθώς οι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων αργά ή γρήγορα θα φτάσουν και πάλι στη θάλασσα.

«Κάθε μέρα βγάζουμε μία ή δύο τσάντες γεμάτες από διάφορα που βρίσκουμε — από μπύρες και ηλεκτρικές συσκευές μέχρι μηχανές», περιγράφουν. «Εδώ βλέπετε κουτάκια από αναψυκτικά, ποτηράκια πλαστικά, μπουκάλια, νάιλον, σακούλες, ό,τι θέλετε, και όλα αυτά έρχονται από το ποτάμι». Ακόμη και ο ψαράς Θοδωρής Κρεμίδας, μαζί με την ψαριά της ημέρας, έβγαλε από τη θάλασσα απορρίμματα.

«Αυτή είναι η κατάντια μας», λέει χαρακτηριστικά. «Πετάνε όλα στο ποτάμι για να φτάσουν στη θάλασσα· να καθαρίσει το ποτάμι και ας βρωμίσει η θάλασσα. Η θάλασσα είναι ο τελευταίος πνεύμονας της Γης».

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος” εξηγούν ότι όταν τα πλαστικά και τα σκουπίδια εκτίθενται στο περιβάλλον, εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, κυρίως πλαστικών, επιχωματώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες τόσο στις όχθες του ποταμού όσο και στην κοίτη του, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στις επιχωματώσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος της περιοχής, το πρόβλημα παραμένει, αφού κάτοικοι συνεχίζουν να πετούν καθημερινά μπάζα και απορρίμματα, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η πρόσβαση στην περιοχή δεν είναι ελεγχόμενη. «Ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί. Εμείς ανακοινώσαμε, έχουμε γράψει, ότι θα αποβάλουμε και τα πρόσωπα, αν χρειαστεί», δήλωσε.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: αν δεν σταματήσει η ρίψη απορριμμάτων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. «Για να λυθεί το πρόβλημα, δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα. Το να μπαίνουν στη θάλασσα και να χρειάζονται χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια για να αποσυντεθούν, καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα να το συνειδητοποιήσει ο καθένας», τόνισαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:45 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ραφήνα ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι...
23:37 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Ανήλικοι εκβίαζαν συμμαθητές τους – Ζητούσαν χρήματα για να μην τους ξυλοκοπήσουν και προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους

Πρωτοφανές περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας έχει αναστατώσει την Πάτρα, καθώς δύο 14χρονοι...
23:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας

Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησ...
22:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των εμπλεκόμενων – Βίντεο δείχνει μέλη των δύο οικογενειών να καβγαδίζουν κοντά στο σπίτι που μπήκε η βόμβα πριν από το μακελειό

Τα βασικά κενά του μακελειού που σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης, επιχειρούν να καλύψουν οι ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς