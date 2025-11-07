Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Ολυμπιακού – Έπιασαν 4άδα οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σημαντική νίκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου επικράτησε της Παρτίζαν με 80-71 και ανέβασε το ρεκόρ του στο 6-3 μετά από εννέα αγωνιστικές στην Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις στο τέλος και με δυνατή άμυνα καθάρισε ένα κλειστό παιχνίδι απέναντι στη σκληροτράχηλη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το παιχνίδι έμεινε αμφίρροπο για τρεις περιόδους, όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο φινάλε και έκανε τη ρελάνς που του έδωσε την έκτη νίκη του στη διοργάνωση. Η βραδιά για τον σύλλογο του Πειραιά ολοκληρώθηκε ιδανικά, την ώρα που η Ζάλγκιρις συνέχιζε το σερί της με το 86-77 επί της Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο μετά από δύο παρατάσεις πήρε διπλό στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές με 93-97.

Στην 9η αγωνιστική ξεχώρισε και το 86-68 του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και το 101-92 της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, σε ένα από τα πιο δυνατά clasico των τελευταίων ετών.

Αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής

  • Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68
  • Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67
  • Dubai Basketball – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
  • Μπασκόνια – Βίρτους 87-76
  • Παρί – Μπάγερν 82-86
  • Μακάμπι – Μονακό 107-112
  • Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 93-97
  • Ζάλγκιρις – Βαλένθια 86-77
  • Ολυμπιακός – Παρτίζαν 80-71
  • Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία (μετά από 9 αγώνες)

Στην κατάταξη της διοργάνωσης, η Ζάλγκιρις, ο Ερυθρός Αστέρας και η Χάποελ Τελ Αβίβ ισοβαθμούν στην κορυφή με 7-2. Ακολουθούν ο Ολυμπιακός και η Μονακό με 6-3, ενώ στο 5-4 βρίσκονται οι Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν. Με 4-5 συνεχίζουν Παρί, Αρμάνι, Φενέρμπαχτσε και Βίρτους. Πιο χαμηλά βρίσκονται Dubai Basketball, Εφές και Μπασκόνια με 3-6, ενώ στο 2-7 έμειναν Μακάμπι και Βιλερμπάν.

  1. Ζάλγκιρις Κάουνας 7-2
  2. Ερυθρός Αστέρας 7-2
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
  4. Ολυμπιακός 6-3
  1. Μονακό 6-3
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
  1. Βαλένθια 5-4
  2. Παναθηναϊκός 5-4
  3. Μπαρτσελόνα 5-4
  4. Μπάγερν Μονάχου 5-4
  1. Παρί 4-5
  2. Αρμάνι Μιλάνο 4-5
  3. Φενέρμπαχτσε 4-5
  4. Βίρτους Μπολόνια 4-5
  5. Dubai Basketball 3-6
  6. Αναντολού Εφές 3-6
  7. Μπασκόνια 3-6
  8. Μπασκόνια 3-6
  9. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
  10. Βιλερμπάν 2-7

Η επόμενη αγωνιστική

Η δράση επιστρέφει την 10η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζουν το Παρί – Παναθηναϊκός και το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ.

10η αγωνιστική

Τρίτη 11/11

  • 18:00 Dubai Basketball – Ερυθρός Αστέρας
  • 21:00 Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια
  • 21:30 Παρτίζαν – Μονακό
  • 21:30 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Εφές
  • 22:00 Παρί – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11

  • 21:15 Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις
  • 21:30 Μπάγερν – Μπαρτσελόνα
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν

