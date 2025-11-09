Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ήταν αναμενόμενη και σχεδόν προεξοφλημένη η αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την πολιτική του, γι’ αυτό και στα δύο ερωτήματα που έθεσα πριν δημοσιεύσει την κυριακάτικη ανάρτηση του σχετικά με την απουσία του από το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεν υπήρχε καμία απάντηση», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του σχετικά με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

Προσθέτει ότι «έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη», για να σχολιάσει πως «τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ακόμη ότι ο πρωθυπουργός «πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι «μετά το ‘ιστορικό’ διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων». Τον κατηγορεί ότι «ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της ‘διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας’ για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο».  Προσθέτει ότι «τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε».

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους», για να τονίσει ότι όμως η ιστορία και η πραγματικότητα «δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά τον πρωθυπουργό τι έχει να πει «για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης» του, σημειώνοντας ότι «αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα» και πως «το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση», υποστηρίζει καταληκτικά.

«Τι φοβήθηκε ο κ. Μητσοτάκης»

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσουκαλάς, νωρίτερα, πριν από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού είχε κάνει ακόμη μία δήλωση αναφέροντας μεταξύ άλλων:  «Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του να μας ενημερώσει γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να υπερασπιστεί τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και γιατί δεν πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ».

«Τι φοβήθηκε;», ρωτούσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «μήπως δεν ήθελε να απολογηθεί για τις ευθύνες του μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ή φοβήθηκε να αιτιολογήσει τη φοροεπιδρομή στο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του τα τελευταία χρόνια μέσω των έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας;». «Μήπως γιατί γνώριζε πως η αυτοδιοίκηση τού έχει γυρίσει την πλάτη όπως έκανε ο ίδιος επιφυλάσσοντας της ρόλο κομπάρσου χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους; Σίγουρα το διαπίστωσε χθες μετά τη συντριβή, που γνώρισε η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση», κατέληγε ο κ. Τσουκαλάς.

 

 

 

12:39 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά

Για λαϊκισμό κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ανακ...
10:26 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών, δεν τιμούν κανέναν – Ενισχύεται η ενεργειακή κυριαρχία και ασφάλεια της χώρας μας

Τον απολογισμό των παρεμβάσεων και των δράσεων της κυβέρνησης την εβδομάδα που πέρασε, έκανε σ...
07:30 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βαπτίζουν «ευρωπαϊκά» τα τουρκικά Bayraktar – Σε εφαρμογή το σχέδιο μέσω Ιταλίας

Πλέον είναι επίσημο. Αυτά που από την πρώτη στιγμή γράφαμε στο enikos.gr, για το κόλπο μέσω το...
22:40 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Την Ύδρα επισκέφτηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η εκδήλωση στο δημαρχείο και το μετάλλιο

Επίσκεψη στην Ύδρα πραγματοποίησε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ....
