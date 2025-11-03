Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins

Μια πόλη σε μετάβαση. Μια οικογένεια γεμάτη μυστικά. Κάποιος έχει βάλει σκοπό να καταστρέψει τον πολυτελή παραθαλάσσιο γάμο της Ρουθ Μπάνκροφτ – ή κάτι ακόμα χειρότερο.

Στη γραφική παραθαλάσσια πόλη του Μπλου Κόμπας, το μόνο πράγμα πιο διάσημο από τον εξωτικό γάμο της Ρουθ και του Τέο είναι ο τυφώνας κατηγορίας 4 που κάποτε την ισοπέδωσε. 

Έναν χρόνο αργότερα, ο «Παραθαλάσσιος Γάμος της Χρονιάς»  προορίζεται να αποτελέσει μια μεγάλη ώθηση για τη μικρή πόλη που ακόμα αγωνίζεται να ξαναχτιστεί μέσα από τα ερείπια. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι όλοι χαρούμενοι με την παρουσία της Ρουθ και την υπεροψία που χαρακτηρίζει την οικογένειά της. 

Ύστερα από μερικά ανησυχητικά περιστατικά, κάποια περίεργα μηνύματα και εν μέσω ενός σκανδάλου που σιγοβράζει στην πόλη, η χαρούμενη περίσταση μετατρέπεται γρήγορα σε μια φυσική καταστροφή.

Τα πράγματα ξεφεύγουν επίσημα από τον έλεγχο όταν κατά τη διάρκεια της παραθαλάσσιας πρόβας του δείπνου ακούγονται πυροβολισμοί και ένας υψηλόβαθμος καλεσμένος εξαφανίζεται. 

Καθώς η αστυνομική έρευνα ξεκινά, αποδεικνύεται ότι όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Το μυθιστόρημα αυτό είναι μια συναρπαστική περιπλάνηση μέσα σε μια μπερδεμένη οικογένεια και τον ψεύτικο κόσμο των διασημοτήτων. Καθώς μαίνεται η μάχη για την ανοικοδόμηση της πόλης θαμμένα μυστικά έρχονται στο φως και κατηγορίες αρχίζουν να εκτοξεύονται εκατέρωθεν.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό βιβλίο που θέτει μεγάλα ερωτήματα σχετικά με τις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και τα ψέματα που λένε στον κόσμο.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

 

