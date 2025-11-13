Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πολύ σημαντικό που τόσοι πολλοί επιθυμούν να έρθουν αμερικανικές υποδομές στην Ελλάδα» – Απόψε στον ΑΝΤ1 η πρώτη συνέντευξη της πρέσβεως των ΗΠΑ

Απόψε, 13 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μιλά αποκλειστικά στη Μαρία Σαράφογλου στον ΑΝΤ1 και ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά της.

Σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, η δυναμική διπλωμάτης αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ως νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα – είναι η πρώτη φορά που γυναίκα τοποθετείται στη θέση αυτή- φέρνει μαζί της έναν συνδυασμό πολιτικής εμπειρίας, επικοινωνιακής δύναμης και αποφασιστικότητας.

Η συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου αναμένεται να φωτίσει τις προτεραιότητες, το όραμα και το προσωπικό της στίγμα στη νέα αυτή αποστολή.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι επιθυμούν τόσα πολλά άτομα, όσον αφορά τις υποδομές, να έρθουν αμερικανικές υποδομές εδώ (στην Ελλάδα) για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινέζικη επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά. Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην συνέντευξή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

