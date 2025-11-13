Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Είναι «τιμή και ευλογία» είπε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Την νέα πρέσβη των ΗΠΑ υποδέχτηκε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Θεοχάρης Βαρνάβας και την οδήγησε στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου.

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση που έχει με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ η ίδια έκανε λόγο για «τιμή και ευλογία», σημειώνοντας πως ανυπομονεί για «μία καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία».

Όπως είπε, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθεί τις λειτουργίες, ενώ αναφέρθηκε και στον 19χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, που συνάντησε η μητέρα του τον Αρχιεπίσκοπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και το συζήτησε μαζί του. Μάλιστα έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην απόφασή της για να έρθει εδώ.

